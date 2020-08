Maria De Filippi bacchetta la Marcuzzi per il look a Temptation Island (Di lunedì 10 agosto 2020) Maria De Filippi ha raccontato di aver dato qualche consiglio ad Alessia Marcuzzi, per la conduzione di Temptation Island. Maria De Filippi le ha dato qualche dritta, sia sullo stile di conduzione che sull’abbigliamento in un’intervista a “Gente” descrive Alessia come una persona molto buona “buona, di una ingenuità imbarazzante. Ogni tanto le devi proprio dire: svegliati”, ma che per l’occasione, cioè la presentazione di Temptation Island Vip 2, doveva cambiare un po’ la sua immagine di bella. Per questo era anche importante che l’abbigliamento e lo stile non fossero quelli abituali e glielo ha detto: “Alessia, non è che ti puoi mettere sul tronco a ... Leggi su people24.myblog

