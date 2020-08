Libano: dopo le proteste di piazza si dimette il governo Diab (Di lunedì 10 agosto 2020) Un discorso in diretta tv proprio mentre nelle piazze del paese riprendevano gli scontri tra manifestanti e polizia: è stato lo stesso premier Hassan Diab ad annunciare ufficialmente le dimissioni del ... Leggi su tg.la7

