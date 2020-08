La depersonalizzazione e quella sensazione di vivere una vita che non ci appartiene (Di lunedì 10 agosto 2020) Avete mai la sensazione di vivere una vita che non vi appartiene? Di alzarvi la mattina e di ripetere quei gesti, così abitudinari e distaccati, di dire e fare cose, incontrare persone e proseguire la giornata come se qualcuno avesse deciso per voi l’epilogo di ogni giorno? Può capitare all’improvviso di sentirsi estranei dentro il proprio corpo, all’interno della propria quotidianità e quando questo accade inspiegabilmente qualcosa cambia. Le persone, gli oggetti che vi circondano e anche la casa che abitate diventa un’estranea, voi stesse vi sentite come spettatrici di un film nel quale la protagonista ha il vostro stesso volto, ma non i sentimenti. La chiamano depersonalizzazione ed è quel momento in cui ci si sente estranee a se stesse e alla ... Leggi su dilei

lvnastxrta : ho cercato quella roba strana che io e @meryyunpoopersa abbiamo ed è uscito “disturbo della depersonalizzazione”, I’m scared ?????? -

