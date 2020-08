Juventus, Matuidi dice addio: tutto fatto con l’Inter Miami di Beckham (Di lunedì 10 agosto 2020) La prima mossa della Juventus per la prossima stagione e una cessione. Blaise Matuidi dice addio alla Vecchia Signora ed è pronto ad approdare in MLS alla corte dell'Inter Miami di Beckham. Per il centrocampista ci sarebbe stata un'accelerata nelle ultime ore con il francese prossimo alle visite mediche e poi alla partenza per gli States.Juventus: addio a Matuidicaption id="attachment 665441" align="alignnone" width="810" Matuidi (Getty Images)/captionDopo tre stagioni, l'avventura di Blaise Matuidi in maglia Juventus è giunta ormai al termine. I rumors di queste ultime ore troverebbero ora conferma. Secondo RMC Sport, il centrocampista ... Leggi su itasportpress

