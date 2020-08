Il Mattino - Sepe può tornare, ma c'è una condizione: l'addio di uno dei titolari (Di lunedì 10 agosto 2020) Luigi Sepe e le voci di un ritorno a Napoli sempre presenti. Secondo quanto scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', però, per un ritorno in azzurro la condizione necessaria è la cessione di uno tra Meret e Ospina. Leggi su tuttonapoli

Il Napoli è al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione. C'è da sistemare la questione relativa ai portieri. Un volto non molto nuovo è Gigi Sepe, portiere napoletano e oggi in forza al ...