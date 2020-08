“È morto un pezzo di storia…”. Carlo Conti, un lutto insopportabile: il dolore del conduttore (Di lunedì 10 agosto 2020) “Come faremo senza di te che sei legato anima e cuore a Lady Radio?” hanno scritto dall’emittente toscana. E ancora: “Non troviamo le parole, a differenza tua che ne avevi sempre una per ognuno di noi”. Vincenzo Pota, o dj Vincent, come lo conoscevano gli ascoltatori è morto. Da Radio One a Radio Blu passando per Lady Radio ed Rdf Vincent ha saputo farsi apprezzare per la simpatia, per l’eleganza e per la grandissima passione per i vinili e la conoscenza del panorama musicale sfoggiata con garbo in 45 anni di programmi di successo. Una carriera iniziata alla fine degli anni’60 in radio ma anche sulla strada a contatto con la gente grazie all’attività di commerciante da Dischi Ricordi e poi con DiscoMania, in via dei Cerretani, a Firenze.



Il primo a scrivere parole di cordoglio sul dj nato a ...

Il ricordo di Franca Valeri ma non solo: a segnare tristemente il profilo Instagram di Carlo Conti nella giornata di domenica 9 agosto 2020 è stata anche la scomparsa Vincenzo Pota, noto dj toscano ri ...

