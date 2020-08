Daniel perde il controllo dello scooter e muore a 15 anni. Un paese in lutto: 'Ciao piccolo campione' (Di lunedì 10 agosto 2020) Il 15enne era un giovane promessa dal rugby, come scrive 'Chieti Today'sin da bambino aveva frequentato con passione il Sambuceto rugby, che ieri sera con un post su Facebook lo ha ricordato con ... Leggi su caffeinamagazine

Today_it : Perde la vita a soli 15 anni, Daniel Colarossi era una promessa del rugby - Radiopescara : Perde la vita a soli 15 anni, Daniel Colarossi era una promessa del rugby - il_pescara : Perde la vita a soli 15 anni, Daniel Colarossi era una promessa del rugby - IiIibetscrown : daniel sharman doppiato in cursed perde tantissimo, guardatelo in originale che la sua voce è pazzesca -

Ultime Notizie dalla rete : Daniel perde

IlPescara

A causa di un grave incidente stradale in Abruzzo si è verificata la morte di un adolescente. Lui si chiamava Daniel Colarossi ed aveva soltanto 15 anni. Si trovava in sella al suo scooter quando di c ...Aveva soltanto 15 anni, Daniel Colarossi, morto ieri in un terribile schianto con lo scooter. Il giovane, che risiedeva con i genitori e la sorella a San Giovanni Teatino in zona bocciodromo, attorno ...