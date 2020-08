Cyberpunk 2077: Svelate tutte le categorie di armi (Di lunedì 10 agosto 2020) Oggi pomeriggio si è tenuto su Twitch il secondo episodio della serie Night City Wire, dedicato ovviamente a Cyberpunk 2077, durante il quale sono stati svelati nuovi dettagli sulle armi. Quali sono le categorie di armi presenti in gioco? Scopriamolo insieme, anticipandovi che possono essere modificate, ampliate e potenziate, ciò influenzerà le statistiche non solo delle armi ma anche del personaggio. Cyberpunk 2077: tutte le armi presenti in gioco Nel corso dell’avventura potrete imbattervi nelle seguenti tipologie dia rmi: Cyberware: Modifiche cibernetiche al corpo di VMelee: armi corpo a corpo come le katane Smart: armi da fuoco di piccolo ... Leggi su gamerbrain

Cyberpunk 2077 Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cyberpunk 2077