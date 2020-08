Cremona, scatta l'emergenza caldo: il Comune attiva un numero dedicato (Di lunedì 10 agosto 2020) Cremona, 10 agosto 2020 - E' scattata l'emergenza caldo a Cremona. In questi giorni in cui è previsto un clima particolarmente torrido, in caso di emergenza dovuta al caldo, i cittadini potranno ... Leggi su ilgiorno

TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #Cremona, scatta l'emergenza caldo: il Comune attiva un numero dedicato - qn_giorno : #Cremona, scatta l'emergenza caldo: il Comune attiva un numero dedicato -

Ultime Notizie dalla rete : Cremona scatta Cremona, con il caldo scatta l'allarme ozono IL GIORNO Cremona, scatta l'emergenza caldo: il Comune attiva un numero dedicato

Cremona, 10 agosto 2020 - E' scattata l'emergenza caldo a Cremona. In questi giorni in cui è previsto un clima particolarmente torrido, in caso di emergenza dovuta al caldo, i cittadini potranno rivol ...

Elena Pagliarini sarà premiata al Carla Fendi del Festival dei 2Mondi Spoleto| Matteo Piloni

Avete presente Elena Pagliarini? L’infermiera di Cremona diventata famosa per la foto scattata mentre riposa gli occhi, esausta dopo una giornata stremante a combattere il Covid? Elena si ammalò, ce l ...

Cremona, 10 agosto 2020 - E' scattata l'emergenza caldo a Cremona. In questi giorni in cui è previsto un clima particolarmente torrido, in caso di emergenza dovuta al caldo, i cittadini potranno rivol ...Avete presente Elena Pagliarini? L’infermiera di Cremona diventata famosa per la foto scattata mentre riposa gli occhi, esausta dopo una giornata stremante a combattere il Covid? Elena si ammalò, ce l ...