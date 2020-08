Coronavirus, Zaia: “Età media scende, faccio appello ai giovani” (Di lunedì 10 agosto 2020) BOLOGNA – L’eta’ media dei positivi al covid-19 in Veneto “si sta abbassando in maniera notevole”. A confronto coi mesi scorsi, la percentuale dei giovani rispetto agli adulti “si e’ capovolta”. Per questo, “faccio appello ai ragazzi: attenzione agli assembramenti”. A dirlo e’ il governatore Luca Zaia, che lancia un avvertimento soprattutto in vista del Ferragosto e nei confronti di chi va in vacanza all’estero. Leggi su dire

