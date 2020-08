Cinisello, lite al bar. Tre feriti a colpi di bicchieri (Di lunedì 10 agosto 2020) Cinisello Balsamo, Milano,, 10 agosto 2020 - Quasi certamente è stato l'alcol la scintilla che lunedì pomeriggio ha scatenato una sanguinosa rissa in via Dante a Cinisello Balsamo. Tre uomini, di ... Leggi su ilgiorno

Cinisello Balsamo (Milano), 10 agosto 2020 - Quasi certamente è stato l'alcol la scintilla che lunedì pomeriggio ha scatenato una sanguinosa rissa in via Dante a Cinisello Balsamo. Tre uomini, di diff ...(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Due stranieri, un romeno di 50 anni e un egiziano di 41, sono rimasti feriti, uno dei quali in maniera seria, in una rissa fra quattro persone scoppiata nel pomeriggio di ogg ...