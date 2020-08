#10/8/2020 Ippicanews (Di lunedì 10 agosto 2020) Il team Gocciadoro fa ancora il pieno nei GP in doppia divisione, femmine da una parte e maschi dall'altra, ma stavolta Alessandro resta all'asciutto e a vincere sono i meno attesi dello squadrone in ... Leggi su corrieredellosport

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #10 2020 Business news: inflazione Messico a luglio al 3,62 per cento, record ultimi cinque mesi

Città del Messico, 10 ago 01:00 - (Agenzia Nova ... Si tratta dell'incremento più alto da febbraio del 2020, quando l'indice Inpc aveva registrato una crescita annua del 3,7 per cento. Nella prima ...

Pubblicate le linee guida dell’Inail sul lavoro del personale Ata per l’apertura in sicurezza delle scuole

Scuola – L’Inail ha elaborato delle linee guida per la gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Il documento, dopo aver effettuato una disamina d ...

Città del Messico, 10 ago 01:00 - (Agenzia Nova ... Si tratta dell'incremento più alto da febbraio del 2020, quando l'indice Inpc aveva registrato una crescita annua del 3,7 per cento. Nella prima ...Scuola – L’Inail ha elaborato delle linee guida per la gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Il documento, dopo aver effettuato una disamina d ...