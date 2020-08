'Siete stranieri? Niente casa'. Un'intera famiglia sbattuta in strada ad Imola (Di domenica 9 agosto 2020) Lei si chiama Fatiha Sakhri, è una ragazza campana, fa l'infermiera, cittadina italiana di origini magrebine. Sul suo profilo Facebook ha raccontato la discriminazione di cui è stata vittima a Imola, ... Leggi su globalist

"Siete stranieri? Niente casa". Un'intera famiglia sbattuta in strada ad Imola

Lei si chiama Fatiha Sakhri, è una ragazza campana, fa l'infermiera, cittadina italiana di origini magrebine. Sul suo profilo Facebook ha raccontato la discriminazione di cui è stata vittima a Imola ( ...

De Lima (PD): "Quando non si sa cosa dire in politica, si cavalca il tema dell'immigrazione"

"Come ogni estate torna puntuale l'idea dell'invasione degli immigrati. Come ogni estate la destra, e non solo, fa sfoggio di tutta la sua tracotanza affermando che non si possono accettare più immigr ...

