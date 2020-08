Rivoluzione Juventus: via Sarri, tocca a Pirlo (Di domenica 9 agosto 2020) Ribaltone Juventus. Esonerato Maurizio Sarri, al suo posto Andrea Pirlo. La clamorosa eliminazione agli ottavi di Champions League – dopo l’inutile vittoria contro il Lione (2-1, ma all’andata la Juve aveva perso 1-0) – è costata cara al tecnico, arrivato solo un anno fa sull’onda di una rivoluzione che si è rivelata solo teorica. Sarri ha vinto lo scudetto – il 9° consecutivo per i bianconeri dopo i 5 di Allegri e i 3 di Conte – ma ha perso le finali di Coppa Italia e Supercoppa, è uscito anzitempo dalla competizione più prestigiosa – quella Champions che per la Juventus è diventata un’ossessione – e soprattutto non ha mai legato con lo spogliatoio, con i big – da Buffon a Bonucci, passando ovviamente per Cristiano Ronaldo – l’hanno prima sopportato e poi apertamente avversato. Leggi su vanityfair

