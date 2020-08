Gattuso: “Gol Barça? Ridicolo convalidarlo” – VIDEO (Di domenica 9 agosto 2020) Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto al termine dell’eliminazione dalla Champions League. Ecco le sue parole Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto al termine dell’eliminazione dalla Champions League. Ecco le sue parole: «Il gol? Voglio capire. SI può parlare anche dei rigori assegnati a Torino. Non si può dare quel gol, poi perdevamo uguale…Le spiegazioni tante volte ci vogliono, poi tanto di cappello al Barcellona e non voglio buttare avanti le mani. Il fallo non fischiato è qualcosa di incredibile» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

