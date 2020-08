"Consentiremo la pubblicazione di tutto, non abbiamo nulla da nascondere" (Di domenica 9 agosto 2020) “Consentiremo la pubblicazione di tutto, non abbiamo nulla da nascondere”. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte dalla ‘sua’ Ceglie Messapica, in merito ai verbali del Cts. “Alcuni giornali stanno scrivendo che avrei detto il falso ai magistrati, è una sonora sciocchezza”, ha continuato il premier in merito alla zona rossa a Nembro e Alzano e a quanto avrebbe dichiarato ai giudici. Una commissione di inchiesta sul coronavirus? “E’ prerogativa del Parlamento, deciderà il Parlamento”, ha risposto Conte.Cosa non rifarei? “Non saprei dire una cosa in particolare. Anche i famosi Dpcm a monte avevano dei decreti legge e li abbiamo assunti sempre avendo alla base le valutazioni di tutti ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : 'Consentiremo la pubblicazione di tutto, non abbiamo nulla da nascondere'. - _mary1503_ : 'Consentiremo la pubblicazione di tutto, non abbiamo nulla da nascondere' Lo ha annunciato il premier Giuseppe Con… - patriziafloris6 : RT @HuffPostItalia: 'Consentiremo la pubblicazione di tutto, non abbiamo nulla da nascondere'. - Mintauros1 : RT @HuffPostItalia: 'Consentiremo la pubblicazione di tutto, non abbiamo nulla da nascondere'. - Paso45038503 : RT @HuffPostItalia: 'Consentiremo la pubblicazione di tutto, non abbiamo nulla da nascondere'. -