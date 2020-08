Bex, ritrovata senza vita nei pressi di un rifugio (Di domenica 9 agosto 2020) La vittima è una 30enne ungherese, residente a Ginevra. Gli inquirenti ipotizzano un incidente di montagna Leggi su media.tio.ch

Ticinonline

BEX - Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Bex, nel canton Vaud, nelle vicinanze del rifugio di Plan Névé. Ne dà notizia oggi la Polizia cantonale in un comunicato.