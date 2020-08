1 miliardo e più di smartphone Android in pericolo per 400 vulnerabilità dei chip Qualcomm (Di domenica 9 agosto 2020) Il rischio reale non è per nulla inventato. 1 miliardo o anche più di smartphone Android con a bordo un processore Qualcomm Snapdragon sarebbero in pericolo per ben 400 vulnerabilità accertate nei relativi chip. Una situazione grave senza precedenti per una gran fetta di dispositivi mobili in tutto il mondo. La società di sicurezza CheckPoint ha scovato il problema e lo ha dettagliato in un suo report puntuale. La ricerca degli esperti non a caso si è chiamata "Achille" per evidenziare il punto debole della serie di chip del produttore statunitense Qualcomm, impiegati su un numero importantissimo di telefoni. Fanno eccezione solo alcuni dispositivi Samsung Huawei con soluzioni proprietarie, qualche device molto ... Leggi su optimagazine

robersperanza : Nel decreto appena approvato in Consiglio dei Ministri abbiamo stanziato mezzo miliardo di euro per recuperare le p… - Mov5Stelle : Ricordate la norma Fraccaro? - TeresaBellanova : Continuo a ritenere la proposta sul #BonusFilieraItalia per acquisti 100% Made in Italy quella più funzionale a inc… - MaurizioCulicc1 : RT @BartNicolotti: Con 100 parlamentari quanti ne devi 'convincere' per fare passare una norma o spostare qualche miliardo, meno di 10? Con… - Maurizio62 : RT @BartNicolotti: Con 100 parlamentari quanti ne devi 'convincere' per fare passare una norma o spostare qualche miliardo, meno di 10? Con… -

Ultime Notizie dalla rete : miliardo più Classifica 10 attori più pagati 2013 | Robert Downey Jr.| Forbes CINEblog.it