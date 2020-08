Traffico Roma del 08-08-2020 ore 13:30 (Di sabato 8 agosto 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione a causa di una grave incidente con diverse auto coinvolte la diramazione Roma sud è momentaneamente chiusa al Traffico Tra la barriera di Roma Sud Monte Porzio Catone per chi è diretto a Napoli code già a partire dal bivio del grande raccordo anulare dove la circolazione è scarsa su entrambe le carreggiate possibili disagi a causa dei lavori sul tratto Urbano della Roma Teramo dove sono chiuse le corsie centrali a partire dalla barriera di Roma Est verso il centro città in questo caso è possibile percorrere la complus mentre chiuso completamente al Traffico il tratto tra la tangenziale via Filippo Fiorentini in questo caso verso le gru prudenza sulla Pontina dove a ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 08-08-2020 ore 09:30 RomaDailyNews Incidente A1, il bilancio si fa pesante: 4 feriti, uno gravissimo. Traffico in tilt

Si fa pesante il bilancio dell'incidente verificatosi irca un'ora fa sull'A1, a pochi chilometri dal casello di Roma Sud. Sarebbero tre i veicoli pesantemente coinvolti nel sinistro, quattro invece i ...

Tre ore di coda ai traghetti, 160 voli oggi a Punta Raisi: il turismo in Sicilia prova a ripartire

Non c'è nessun "boom" e nessun record come quelli segnati negli scorsi anni prima che il coronavirus sconvolgesse la vita dell'intero pianeta. La crisi è lì, insieme al timore che il virus possa ripre ...

