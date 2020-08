Sky: Pirlo o Inzaghi per il dopo Sarri (Di sabato 8 agosto 2020) dopo l’annuncio ufficiale dell’esonero di Maurizio Sarri alla guida della Juventus, è partito il toto allenatore per la prossima stagione della squadra bianconera. Come riporta l’esperto di Sky Gianluca di Marzio sul suo sito, le possibilità al momento appaiono due. Tra le ipotesi al vaglio della società c’è il nome di Simone Inzaghi, che resta uno dei preferiti già valutato la scorsa estate. Ma per raggiungere la Juve deve trovare l’accordo per liberarsi dalla Lazio. Tra le altre soluzioni c’è anche la tentazione di affidare subito la prima squadra alla guida di Andrea Pirlo. Ci sono dunque valutazioni in corso. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Panchina Juve, Condò: "Pirlo tecnico per il futuro, ma sarebbe un dispetto lanciarlo subito"

Il giornalista Paolo Condò ha parlato del futuro della panchina della Juventus negli studi di Sky: "C'è un tecnico per il futuro che si chiama Pirlo ma sarebbe fargli un dispetto lanciarlo subito nell ...

