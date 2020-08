Pomezia, incendio nel bosco: paura per una donna (Di sabato 8 agosto 2020) Pomezia, via delle Monachelle: dalle 14 di questo pomeriggio i Vigili del Fuoco stanno lavorando per spegnere un incendio nel bosco. La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato sul luogo la squadra di Pomezia (22a) con l’ausilio di 2 autobotti (ab22 e ab32) ed il personale Dos 6. Presenti anche la Protezione Civile e le forze dell’ordine. Ritrovata la una donna che si riteneva essere dispersa a causa del denso fumo. Quest’ultimo sta provocando disagi nelle zone limitrofe ed al traffico veicolare, causando rallentamenti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

