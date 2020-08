Nuovo allenatore Juve: terminato il summit alla Continassa. Le ultime (Di sabato 8 agosto 2020) allenatore Juve: terminato un summit della dirigenza alla Continassa per discutere del prossimo allenatore. Le ultime Come riporta da Juventus News 24, è terminato un summit della dirigenza della Juve alla Continassa. Sono in corso alcune valutazioni sul nome del Nuovo allenatore che siederà sulla panchina bianconera nella prossima stagione. Dopo l’esonero di Maurizio Sarri, la dirigenza della Vecchia Signora sta ragionando su quale sia il profilo adatto a prendere in mano le redini della squadra per la nuova stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Come riporta da Juventus News 24, è terminato un summit della dirigenza della Juve alla Continassa. Sono in corso alcune valutazioni sul nome del nuovo allenatore che siederà sulla panchina bianconera ...

Guardiola nel 2008 impose le sue scelte al Barcellona, Sarri no

L'analisi di Paolo Condò dopo l'esonero di Maurizio Sarri. Il parallelo è quello con Guardiola: "Quando Pep iniziò la sua avventura col Barça pose delle condizioni pesantissime per l'epoca: la cession ...

L'analisi di Paolo Condò dopo l'esonero di Maurizio Sarri. Il parallelo è quello con Guardiola: "Quando Pep iniziò la sua avventura col Barça pose delle condizioni pesantissime per l'epoca: la cession ...