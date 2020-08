Napolo, Insigne: “Dispiace per l’eliminazione, è stato un anno particolare” (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Dispiace per l’eliminazione, ci abbiamo provato ma sapevamo che era molto difficile contro una grande squadra”. Queste le parole di Lorenzo Insigne dopo il ko del Camp Nou contro il Barcellona. Il capitano azzurra ha analizzato la partita ai microfoni Sky Sport. “Potevamo fare qualcosina in più nel primo tempo, – dichiara l’esterno del Napoli – nel contesto abbiamo fatto una buona gara. Dispiace per l’eliminazione. Sul pallone per Lozano ho forzato la giocata, ci ho provato ed è andata male. Loro hanno molti calciatori di fantasia, noi nel campionato abbiamo provato a giocare da squadra ma non ci siamo riusciti. Possiamo ancora crescere con Gattuso, questo è stato un anno particolare. Loro hanno ... Leggi su anteprima24

