Le Finals di Honor of Kings saranno il primo evento esports post-Covid con il pubblico dal vivo (Di sabato 8 agosto 2020) La Cina sta facendo tutti gli sforzi possibili per tornare alla normalità dopo la pandemia di Covid-19. Normalità che ovviamente riguarda anche il mondo esports, dato che è stato appena annunciato il primo evento dal vivo dall’inizio della pandemia. Secondo l’analista di Niko Partners, Daniel Ahmad, le Honor of Kings Finals di Tencent prevederanno la presenza del pubblico allo stadio: sarà la prima volta da quando la pandemia ha colpito il paese, tra la fine dello scorso anno e l’inizio del 2020, e sarà anche il primo evento esports a tenersi dal vivo a livello mondiale dopo che il coronavirus ha messo in ginocchio ... Leggi su esports247

