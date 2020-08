Juventus, parte la caccia al sostituto di Sarri: in pole Simone Inzaghi ma Agnelli valuta una pazza idea (Di sabato 8 agosto 2020) La Juventus cambia, rivoluziona il proprio assetto dopo una stagione agrodolce, caratterizzata dalla vittoria del nono scudetto consecutivo ma anche dalla precoce eliminazione agli ottavi di Champions League. Matthew Lewis – foto GettyA pagarne il prezzo più alto non poteva che essere Maurizio Sarri, esonerato ufficialmente nella giornata di oggi dopo la delusione post-Lione, club riuscito a spegnere i sogni di gloria dei campioni d’Italia. La caccia per individuare il sostituto dell’allenatore toscano è già partita, in pole position c’è Simone Inzaghi, ma sarà difficile liberarlo dal suo contratto con la Lazio. Il presidente Agnelli sta valutando anche le alternative, ... Leggi su sportfair

