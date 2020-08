Formula 1, Raikkonen è una furia dopo le Qualifiche: “probabilmente sarà la solita gara di merda” (Di sabato 8 agosto 2020) Kimi Raikkonen non riesce a scrollarsi dall’ultima posizione della griglia di partenza del Gran Premio del 70° Anniversario, finendo anche alle spalle del proprio compagno di squadra per l’ennesima volta. Bryn Lennon/Getty ImagesUn’altra giornata da dimenticare per il finlandese, che si è sfogato nel post-Qualifiche nei confronti della propria scuderia: “siamo troppo lenti, semplice. Possiamo essere due o tre posizioni avanti o dietro, ma non fa un cazzo di differenza. Sembra che gli altri migliorino molto dalle prove del mattino alle Qualifiche. Noi siamo dove siamo, vedremo domani. Il motore non è al 100% dove vorremmo che fosse, ma questa non è certo l’unica ragione. Ci serve più downforce, dobbiamo essere più veloci ovunque. gara? ... Leggi su sportfair

