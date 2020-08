Formula 1 – Bottas davanti a Hamilton, Leclerc solo in 4ª fila: la griglia di partenza del GP del 70° Anniversario (Di sabato 8 agosto 2020) La pole position del Gran Premio del 70° Anniversario se la prende Valtteri Bottas, abile a precedere di pochi millesimi Lewis Hamilton, beffato nel finale dal proprio compagno di squadra. Foto Getty / Rudy CarezzevoliUna sfida che continua quella in casa Mercedes, dalla quale uscirà sicuramente il prossimo campione del mondo. Seconda fila per Hulkenberg e Verstappen, con l’olandese sorpreso dal tempo del tedesco, arrivato in Racing Point solo una settimana fa per sostituire Sergio Perez. Ottavo Leclerc, mentre Vettel è solo dodicesimo. La griglia di partenza del GP del 70° Anniversario: 1ª fila: 1. Bottas, 2. Hamilton 2ª ... Leggi su sportfair

