Csm, toghe divise sulla riforma Bonafede. Area: “Sorteggio delle Commissioni svilente”. Sabella: “Serve presa di coscienza etica” (Di sabato 8 agosto 2020) “Ricostruiamo la credibilità della giustizia”. È un obiettivo ambizioso quello annunciato dal guardasigilli Alfonso Bonafede nel presentare la riforma del Consiglio superiore della magistratura approvata venerdì notte dal Consiglio dei ministri. Una legge delega dalla gestazione lunga e travagliata, iniziata subito dopo lo scandalo delle nomine esploso a maggio dell’anno scorso con l’inchiesta di Perugia a carico dell’ex presidente dell’Anm Luca Palamara. E che ora dovrà scontrarsi con le resistenze di un mondo giudiziario in subbuglio. Il presidente dell’Unione delle camere penali Gian Domenico Caiazza parla già di “riforma gattopardesca che sembra voler riformare tutto ma non riformerà ... Leggi su ilfattoquotidiano

Presentata dal Guardasigilli Alfonso Bonafede, affronta nodi cruciali del sistema giustizia: tra gli obiettivi, lo stop alle degenerazioni del correntismo, nuovi criteri per le nomine ai vertici degli ...Roma, 8 ago. (askanews) - "Molte modifiche incontrano le richieste della magistratura, come per la nomina dei direttivi; l'organizzazione della Procura; la semplificazione della valutazione di profess ...