Cina: 2 morti di peste bubbonica, parte subito il lockdown in un villaggio (Di sabato 8 agosto 2020) peste bubbonica in Cina: fanno paura le due morti che sono avvenute nel piccolo villaggio di Suji Xincun, in Cina. Al momento, il villaggio è in lockdown e le autorità non hanno riscontrato altri casi, ma la preoccupazione aumenta. Ecco cosa è successo. peste bubbonica in Cina: cosa è successo Due persone dello stesso villaggio sono morte a breve distanza per peste bubbonica. I fatti risalgono a giovedì, quando si è avuta la conferma da parte della scienza. Infatti, un uomo è morto per via della terribile malattia. Un secondo caso è avvenuto venerdì, quando una ... Leggi su nonsolo.tv

