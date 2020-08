Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo insieme a Verona: via il gossip sulla crisi – VIDEO (Di sabato 8 agosto 2020) Le voci sempre più insistenti della presunta crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser trovano finalmente una prima smentita grazie ad un VIDEO pubblicato nelle passate ore dal fratello dell’argentina, Jeremias, nelle sue Instagram Stories. La coppia in odore di burrasca, finora era rimasta sempre in silenzio rispetto ai presunti problemi sentimentali. E così, dopo... L'articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo insieme a Verona: via il gossip sulla crisi – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

