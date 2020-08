Cagnano Varano, spaccia cocaina dal garage di casa: arrestato 42enne (Di sabato 8 agosto 2020) I carabinieri di Cagnano Varano, Fg, hanno arrestato un 42enne con precedenti per detenzione e cessione di stupefacenti. L'uomo infatti aveva messo in piedi una fiorente attività che portava avanti ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

I carabinieri di Cagnano Varano (Fg) hanno arrestato un 42enne con precedenti per detenzione e cessione di stupefacenti. L'uomo infatti aveva messo in piedi una fiorente attività che portava avanti da ...

In viaggio con MyGargano, i prodotti turistici diventano un originale racconto del territorio

È iniziata da poche settimane ed è già virale la campagna crossmediale "My Gargano, colora le tue emozioni" - che fa da traino alla promozione e valorizzazione della Montagna del Sole - promossa da 13 ...

