Abortire in un moment: prendi una pastiglia e va via il problema (Di sabato 8 agosto 2020) Aborto a chilometro zero. Tra le mura di casa. Sola. La chiamano libertà. Così la battezzano – perché almeno la parola resta in vita – il ministro Roberto Speranza e la solita compagnia di giro che inneggia alla morte sbrigativa. Da primato olimpico. L'ulteriore allargamento dell'aborto chimico rappresenta una cinica mossa politica. Si baratta il feto con il voto. Ma c'è anche chi si alza in piedi e dice no, perché ci è toccato persino leggere la disarmante superficialità con cui si è raccontato che “cade un altro tabù” (Repubblica): il che equivale a definire un tabù il diritto alla vita. In gioco non... L'ARTICOLO INTEGRALE IN EDICOLA Leggi su iltempo

