Wta Palermo 2020, svanisce il sogno di Sara Errani: Ferro vince in due set e va in semifinale (Di venerdì 7 agosto 2020) Il torneo Wta di Palermo 2020, dopo Elisabetta Cocciaretto, perde un’altra atleta italiana. Si infrange ai quarti di finale il sogno di Sara Errani, sconfitta in due set 6-4 6-1 dalla francese Fiona Ferro. La bolognese disputa un gran primo set, sfuggitole proprio nel finale, ma nella seconda frazione non riesce a reagire ed è costretta a cedere alla sua avversaria. L’azzurra parte subito forte, mettendo a referto il primo break dell’incontro, che riesce a mantenere sino al quinto game, per poi abdicare al contro-break della francese. Nel game successivo Sara si riporta in vantaggio, centrando un nuovo break, ma la sua avversaria replica immediatamente e, nel momento cruciale, trova il break del decisivo 6-4. Errani accusa ... Leggi su sportface

