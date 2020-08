Studio Neuromed: Covid 19, le prime cause di morte? Vecchiaia, infiammazioni serie e problemi ai reni (Di venerdì 7 agosto 2020) Per un paziente ricoverato in ospedale a causa del Covid-19, i principali indicatori di un maggiore rischio di mortalità sono stati l’età avanzata, il decadimento della funzione renale e l’elevato livello di infiammazione nel sangue. Sono i risultati di un ampio Studio guidato dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’Irccs. Neuromed di Pozzilli, in collaborazione con la Clinica Mediterranea Cardiocentro di Napoli, l’Università di Pisa e altri 33 centri clinici italiani distribuiti lungo tutto il Paese, che hanno costituito la Collaborazione CORIST (Covid-19 RISk and Treatments).La ricerca, pubblicata sulla rivista internazionale Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Disease ha preso in esame 3.894 pazienti Covid-19 ricoverati in ospedali del ... Leggi su ildenaro

