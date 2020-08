Samsung Galaxy Tab S7 e S7+, ufficiali i nuovi tablet di fascia alta (Di venerdì 7 agosto 2020) La nuova gamma di smartphone top gamma Galaxy Note 20, di cui vi abbiamo parlato in un altro articolo, non è stata l’unica novità introdotta ieri dal colosso coreano: ad accompagnarla ci sono stati infatti anche i due nuovi tablet di fascia alta Galaxy Tab S7 e S7+. Partiamo dai punti in comune. I nuovi Galaxy Tab S7 sono entrambi equipaggiati con il potente processore Qualcomm Snapdragon 865+, abbinato a 6 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna espandibile. La variante Plus è l’unica a prevedere anche una versione 5G. Sul retro inoltre trovano posto due fotocamere: una con sensore da 13 Megapixel e un grandangolare con sensore da 5 Megapixel. Frontalmente invece è presente un sensore da 8 ... Leggi su ilfattoquotidiano

