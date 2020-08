Meteo Grecia del nord, tempeste di pioggia e grandine (Di venerdì 7 agosto 2020) Grecia del nord est sotto il maltempo. Notevoli problemi sono presenti, a causa delle forti piogge si sono verificati nella notte nella zona di Langadas, nei pressi di Salonicco. Nubifragi si sono avuti in varie località del nord est greco. La notevole quantità di acqua che è caduta ha creato disagi notevoli ai residenti che sono intrappolati nelle loro abitazioni. Preoccupazione c’è per coloro che si trovano nelle loro auto e chiedono soccorsi. La situazione è molto delicata, nella zona si è riversato un potentissimo nubifragio. L’amministrazione del comune ha pubblicato il seguente post sulla sua pagina Facebook: il comune di Lagada è in stato di emergenza a causa del maltempo. Ai cittadini viene chiesto se non vi è alcuna necessità ... Leggi su meteogiornale

teovit : @Masssimilianoo @Ile2S In Grecia diciamo che lavorano il minimo indispensabile “supportati” dalla geografia e dal meteo... -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Grecia Meteo: PROSSIME ORE, Atmosfera ancora in FERMENTO. Ecco DOVE colpiranno TEMPORALI e GRANDINE fino a SERA iLMeteo.it Meteo Grecia del nord, tempeste di pioggia e grandine

Notevoli problemi sono presenti, a causa delle forti piogge si sono verificati nella notte nella zona di Langadas, nei pressi di Salonicco. Nubifragi si sono avuti in varie località del nord est greco ...

Meteo: Weekend acquazzone e temporali. Ecco dove con previsioni

Nonostante il quadro meteorologico sia andato migliorando al Nord e su gran parte del Centro, alcuni angoli del Paese sono interessati da un vortice ciclonico in lento movimento verso l'area balcanica ...

Notevoli problemi sono presenti, a causa delle forti piogge si sono verificati nella notte nella zona di Langadas, nei pressi di Salonicco. Nubifragi si sono avuti in varie località del nord est greco ...Nonostante il quadro meteorologico sia andato migliorando al Nord e su gran parte del Centro, alcuni angoli del Paese sono interessati da un vortice ciclonico in lento movimento verso l'area balcanica ...