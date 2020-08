Juve, Sarri in bilico: “Non mi aspetto nulla, ho un contratto” (Di sabato 8 agosto 2020) L'eliminazione in Champions apre la riflessione nel club bianconero, ma il tecnico tira dritto: “Faremo le valutazioni e ognuno dirà la sua. Sono devastato per essere usciti, ma contentissimo della prestazione”. Garcia esulta e dedica l'impresa ai tifosi della Roma: “Ragazzi, ce l'abbiamo fatta” Leggi su lastampa

FBiasin : Pagherà #Sarri - che certamente ha le sue responsabilità - ma questo è il fallimento di un progetto nato monco. In… - capuanogio : #Juve fuori dalla #ChampionsLeague contro il #Lione. Non è bastato #Ronaldo che si è caricato sulle spalle una sq… - juventusfc : Obiettivo ? Lisbona! Le parole di #Sarri e @bonucci_leo19 - Ricky38281068 : RT @juventusfans: 'Sarri paga anche un rapporto non idilliaco con alcuni elementi trainanti del gruppo Juve' [Di Marzio] - gabryjuve_89 : RT @juventusfans: 'Sarri paga anche un rapporto non idilliaco con alcuni elementi trainanti del gruppo Juve' [Di Marzio] -