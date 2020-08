Incendio al villaggio di Temptation Island: minacciato il direttore (Di venerdì 7 agosto 2020) Incendio al villaggio di Temptation Island, trovata una lettera minatoria Nella giornata di ieri, 6 agosto, un Incendio è divampato a Is Morus Relais, il noto villaggio di Santa Margherita di Pula in Sardegna che da anni ospita Temptation Island, il fortunato programma estivo di Canale 5, in cui coppie vip e nip affrontano il loro viaggio nei sentimenti, circondate da affascinanti tentatori e tentatrici single. Secondo quanto riporta l’Unione Sarda, le fiamme hanno coinvolto la sala congressi del villaggio e un’auto parcheggiata all’interno della struttura. Si tratta di un Incendio di origine dolosa. Chi ha appiccato il fuoco ha prima disattivato le telecamere di sorveglianza, in modo da agire ... Leggi su tpi

