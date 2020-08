Il Milan a caccia di un difensore: scambio in vista con la Fiorentina (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo le conferme di Ibrahimovic e Pioli, il Milan vuole consegnare nelle mani dell'allenatore una squadra che raggiunga l'Europa senza troppi grattacapi. I rossoneri hanno concluso alla grande il campionato e da lì vogliono ripartire per una stagione con meno alti e bassi rispetto a quella appena conclusa.Milan SU MILENKOVICcaption id="attachment 729831" align="alignnone" width="300" Milenkovic (getty images)/captionMaldini vuole potenziare soprattutto il reparto difensivo e il nome in cima alla lista è quello di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo classe 1997 piace molto anche all'allenatore e in più il suo contratto andrà in scadenza nel 2022. Nel possibile affare potrebbe rientrare anche Paquetà che a Milano non ha convinto e che potrebbe far comodo ai viola e a Beppe Iachini. ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Il Milan a caccia di un difensore: scambio in vista con la Fiorentina - - manoxmano1 : X CITY TOURS: la caccia al tesoro per tutti tra le vie di Milano!?? Qui trovate tutti gli appuntamenti per i prossim… - MomentiCalcio : #Milan , caccia a un difensore: #Milenkovic e due giovani in corsa - OdeonZ__ : Paquetà è un caso: Milan a caccia della soluzione migliore (per tutti) - ilcirotano : Paquetà è un caso: Milan a caccia della soluzione migliore (per tutti) - -

Ultime Notizie dalla rete : Milan caccia Milan, caccia a un difensore: Milenkovic e due giovani in corsa Raffaele La Russa L'effetto lockdown sulle panchine: da Pioli a Iachini, tante conferme tra i subentrati

ROMA - Forse nessun presidente o direttore sportivo lo ammetterà mai apertamente, ma il lungo lockdown e la corsa matta e disperatissima per chiudere la Serie A in tempi record ha inciso più sulle sce ...

Cambia la strategia commerciale del Milan. Club a caccia di nuovi sponsor

Nonostante il timore per la recessione economica, in vista soprattutto del prossimo autunno, il calcio continua a stupire, presentandosi come un vero e proprio investimento anticiclico. Sono diversi i ...

ROMA - Forse nessun presidente o direttore sportivo lo ammetterà mai apertamente, ma il lungo lockdown e la corsa matta e disperatissima per chiudere la Serie A in tempi record ha inciso più sulle sce ...Nonostante il timore per la recessione economica, in vista soprattutto del prossimo autunno, il calcio continua a stupire, presentandosi come un vero e proprio investimento anticiclico. Sono diversi i ...