Facebook estende lo smart working fino a luglio 2021 (Di venerdì 7 agosto 2020) Facebook ha esteso lo smart working per i suoi dipendenti fino al luglio del prossimo anno. La decisione, come per altri big del settore hi-tech, è legata alle conseguenze provocate dalla pandemia di ... Leggi su tgcom24.mediaset

repubblica : Coronavirus nel mondo, 19 milioni di casi, un milione in Africa. E Facebook estende lavoro da casa fino a luglio 20… - repubblica : Coronavirus nel mondo, 19 milioni di casi, un milione in Africa. E Facebook estende lavoro da casa fino a luglio 20… - MimidiRosa1 : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, 19 milioni di casi, un milione in Africa. E Facebook estende lavoro da casa fino a luglio 2021 [aggi… - Pensierisparsi1 : Coronavirus nel mondo, 19 milioni di casi, un milione in Africa. E Facebook estende lavoro da casa … - ticinonews : Facebook estende il telelavoro fino a luglio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook estende Facebook estende lo smart working fino a luglio 2021 TGCOM Facebook estende lo smart working fino a luglio 2021

Facebook ha esteso lo smart working per i suoi dipendenti fino al luglio del prossimo anno. La decisione, come per altri big del settore hi-tech, è legata alle conseguenze provocate dalla pandemia di ...

Coronavirus nel mondo, 19 milioni di casi, un milione in Africa. £ Facebook estende lavoro da casa fino a luglio 2021

Più di 19 milioni di casi del nuovo coronavirus sono stati segnalati in tutto il mondo, di cui un milione in quattro giorni, secondo un conteggio effettuato da AFP da fonti ufficiali giovedì alle 23:0 ...

Facebook ha esteso lo smart working per i suoi dipendenti fino al luglio del prossimo anno. La decisione, come per altri big del settore hi-tech, è legata alle conseguenze provocate dalla pandemia di ...Più di 19 milioni di casi del nuovo coronavirus sono stati segnalati in tutto il mondo, di cui un milione in quattro giorni, secondo un conteggio effettuato da AFP da fonti ufficiali giovedì alle 23:0 ...