Donatella Tesei e il buco di Montefalco che finisce in procura (Di venerdì 7 agosto 2020) La presidente leghista di Regione Umbria Donatella Tesei dovrà fronteggiare il buco del bilancio del comune di Montefalco anche se durante la campagna elettorale fuggiva dalle domande sul tema. Scrive Umbria24 che a segnalare in via cautelativa alcune criticità direttamente il neo dirigente finanziario del piccolo Comune Giuliano Antonini, in prestito dal Comune di Spoleto fino al 30 settembre. Il disavanzo di bilancio, oltre quattro milioni e 200 mila euro, del Comune di Montefalco, è stato attestato anche dal consiglio. Lo hanno sottolineato i consiglieri di centro-sinistra della stessa Assemblea e di quella legislativa dell’Umbria. Con questi ultimi che chiedono di “chiarire” il suo ruolo nella vicenda alla presidente della Regione Umbria ... Leggi su nextquotidiano

