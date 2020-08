Aerospazio, CDP e SACE supportano piano di crescita di A.L.A. (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti eroga un finanziamento da 7 milioni di euro con Garanzia SACE ad A.L.A., gruppo italiano specializzato nella distribuzione e nella fornitura di servizi per l’industria aerospaziale, supportando i suoi pani di crescita e la leadership nel settore. Il finanziamento della durata di 72 mesi è assistito da Garanzia Italia, lo strumento predisposto dal Dl Liquidità per sostenere le imprese in questa fase e gestito SACE, che ha rilasciato il via libera digitalmente ed in breve tempo. A.L.A. – Advanced Logistics for Aerospace, gruppo campano con sede a Napoli, opera da 40 anni sul mercato aeronautico, quale distributore e fornitore di logistica avanzata e servizi di supply chain innovativi per l’industria aerospaziale. Oltre alla sua sede principale. Il Gruppo ... Leggi su quifinanza

