Stati Uniti, fioccano i licenziamenti a luglio (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Nuova impennata dei licenziamenti negli Stati Uniti nel mese di luglio, per effetto degli strascichi della crisi sanitaria globale, che ha causato la chiusura di molte aziende. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di circa 262.649 posti di lavoro in aumento del 576% rispetto ai 38.845 dello stesso periodo del 2019 e del 54% rispeto ai 170.219 di giugno. Da inizio anno si sono registrati 1.847.696 licenziamenti (+212% rispetto al pari periodo del 2019). I licenziamenti direttamente imputabili al Covid-19 quest’anno sono Stati 1.074.904. Leggi su quifinanza

disinformatico : Era ora. Ma che un social network debba intervenire per bloccare i deliri di un presidente degli Stati Uniti la di… - gennaromigliore : La pandemia ha fatto scontrare con la realtà tutte le favole dei sovranisti nel mondo. Dagli Stati Uniti al Brasile… - Internazionale : Gli scudi umani contro la violenza della polizia statunitense. L’articolo di Nicola Perugini e Neve Gordon. - AngeloR54671811 : RT @AvantiLaura: Il #6agosto 1945 gli Stati Uniti sganciano una #bomba atomica sulla città giapponese di #Hiroshima L'atto più vigliacco:… - TbZizou : RT @AvantiLaura: Il #6agosto 1945 gli Stati Uniti sganciano una #bomba atomica sulla città giapponese di #Hiroshima L'atto più vigliacco:… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti

Parcaroli si “auto-rimanda” a settembre perché non si sente pronto per i confronti pubblici e finisce nell’occhio del ciclone. Scoppia la polemica sul candidato sindaco del centrodestra a Macerata. Tu ...Le incertezze legate all’emergenza Covid-19, le tensioni geopolitiche tra Usa e Cina e il dollaro basso fanno crescere gli investimenti in oro e ne fanno schizzare la quotazione La quotazione dell’oro ...