Si autoimpone il digiuno: “Non mangio, devo purificarmi”. Donna trovata morta nel suo letto a Taranto (Di giovedì 6 agosto 2020) Una Donna di 43 anni è morta nel suo letto, in provincia di Taranto, dopo essersi autoimposta il digiuno. Secondo una prima ricostruzione, la Donna aveva iniziato a nutrirsi solo di frutta e verdura, ma poi alla madre avrebbe annunciato questa scelta di purificarsi rinunciando al cibo. La vicenda risale a novembre dello scorso anno, quando la madre della vittima, dopo essere stata qualche giorno lontana da casa per fare visita ad alcuni parenti, è tornata nel comune del tarantino si è trovata di fronte al corpo della figlia sul letto. Il sostituto procuratore della Repubblica Lucia Isceri ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte e il medico legale Alberto Tortorella nelle scorse settimane, anche a causa ... Leggi su tpi

