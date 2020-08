Scuola, firmato protocollo sicurezza: stop alle ‘classi pollaio’ (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutifirmato stamane il protocollo di sicurezza per la ripresa dell’anno scolastico 2020/21. A siglarlo sono stati la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e le organizzazioni sindacali della Scuola. “Un accordo importante che contiene le misure da adottare per garantire la tutela della salute di studentesse, studenti e personale, – scrive su Facebook la ministra Azzolina – ma anche impegni che guardano al futuro e al miglioramento della Scuola come il contrasto delle classi cosiddette ‘pollaio’, una battaglia che porto avanti da tempo e che rappresenta per me una priorità. Azzolina ringrazia anche i sindacati e “quanti nel Ministero si sono impegnati per questo risultato molto atteso dalle scuole. Si ... Leggi su anteprima24

Scuola, cosa prevede il protocollo sul rientro in sicurezza firmato dalla ministra Lucia Azzolina e dai sindacati? Tutti i provvedimenti e i procedimenti che renderebbero più sicuro il ritorno nelle c ...

Le tante perplessità sulla riapertura delle scuole

Da un lato i mille interrogativi dei genitori, dall'altro la corsa contro il tempo dei dirigenti scolastici, chiamati a stravolgere organizzazione, spazi e abitudini del mondo della scuola. In mezzo c ...

