“Quest’anno niente ferie”, avevano detto a Montecitorio. Ma il Parlamento chiude (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Parlamento va in ferie e resterà chiuso per tre settimane. In fondo, è estate per tutti, anche per i parlamentari. avevano giurato di non andare in vacanza quest’anno. Ma i biglietti aerei sarebbero già stati prenotati. C’è chi quest’anno non va in vacanza. E non di certo per mancata voglia di relax, ma per … L'articolo “Quest’anno niente ferie”, avevano detto a Montecitorio. Ma il Parlamento chiude proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

