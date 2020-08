Ortaggi sottopagati, Coldiretti: meglio regalarli (Di giovedì 6 agosto 2020) Agli agricoltori meno di 1/3 del prezzo al consumo: donazione degli Ortaggi sottopagati da parte degli agricoltori della Coldiretti alla Diocesi di Avezzano Meno di 1/3 dei prezzi di vendita al consumo degli Ortaggi finisce agli agricoltori che spesso non riescono neppure a coprire i costi di produzione. E’ quanto spiega la Coldiretti in riferimento… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

