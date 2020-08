Migranti: Di Maio, 'rispettare accordi su decreti sicurezza ma attenzione a tempi' (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "L'accordo fatto in maggioranza" per la modifica dei decreti sicurezza "va rispettato. Detto questo, ora il problema è altrove e le ricordo che i tempi in politica sono fondamentali. Non dobbiamo sottovalutare l'impatto di queste notizie sulle popolazioni africane". Lo sottolinea il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a 'La Repubblica'. "C'è un accordo per recepire le osservazioni del Capo dello Stato e va rispettato, ma dirlo in piena estate -ribadisce il titolare della Farnesina- può creare un effetto illusorio per i Migranti. Devono capire che nessuno sta parlando di riformare la disciplina della cittadinanza o dei permessi di soggiorno". Leggi su liberoquotidiano

Migranti: deputato tunisino Abdelaali in visita a Lampedusa

Palermo, 6 ago. (Adnkronos) - Il deputato tunisini Sami Ben Abdelaali è appena arrivato a Lampedusa dove incontrerà il sindaco dell'isola Salvatore Martello. Una visita decisa per "capire da vicino" c ...

