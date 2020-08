Liguria, 5 morti sul lavoro in poco più di un mese. I sindacati: 'Strage continua' (Di giovedì 6 agosto 2020) Segio Piazzi, l'ultima vittima sul lavoro in Liguria Incidente mortale sul lavoro, operaio schiacciato da una betoniera 30 June 2020 Tre morti sul lavoro in un giorno, un minuto di silenzio in ... Leggi su genovatoday

Ultime Notizie dalla rete : Liguria morti In Liguria zero morti e zero pazienti in terapia intensiva. Focolaio Savona: nessun nuovo caso Liguria Notizie CORONAVIRUS: IN ITALIA

Sono 384 i nuovi casi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 248.419. Lo si evince dai nuovi dati elaborati dal min ...

Moneglia (Genova), tecnico muore in impianto di ripetitori televisivi

. Un tecnico è morto in un incidente sul lavoro a Moneglia (Genova), in zona Figarolo, presso un impianto di ripetitori televisivi. Per cause non ancora accertate, l’uomo e’ morto dopo essere rimasto ...

