Ivan Zazzaroni dopo la cessione della Roma: "Spero che Aurelio De Laurentiis non sia stanco del Napoli"

Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport, ha parlato in queste ore anche del Napoli ai microfoni di 'Punto Nuovo Sport Show', in onda su Radio Punto Nuovo. "Ho una sola certezza su Friedkin: non farà peggio di Pallotta. Vedremo come strutturerà la società, ma è umanamente impossibile fare peggio di lui. Totti rientra? Non è l'aspetto fondamentale, se torna a Roma, bene. De Laurentiis rischia? Non credo, ha molta più esperienza. Spero vivamente non sia stanco, anche perché non vedo arabi o cinesi pronti ad acquistare la società".

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, , è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, su Radio Punto Nuovo: “Ho una sola certezza su Friedkin: non farà peggio di Pallotta. Vedr ...

Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo. Ecco quanto evidenziato: “Ho una ...

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, , è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, su Radio Punto Nuovo: “Ho una sola certezza su Friedkin: non farà peggio di Pallotta. Vedr ...Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo. Ecco quanto evidenziato: “Ho una ...